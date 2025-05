Gianluigi Buffon pensa che sia poco probabile che la lotta scudetto tra Inter e Napoli regali l'ennesimo colpo di scena all'ultima giornata di campionato: "Lo scorso è stato un weekend spartiacque. È un campionato avvincente; se ci fosse un'altra sorpresa, sarebbe incredibile. Come ha detto Conte, il Napoli ha l'osso in bocca e difficilmente se lo lascerà sfuggire", le parole della capo delegazione della Nazionale italiana, a margine della Walk of Fame del CONI.

Proiettandosi al 31 maggio, quando a Monaco di Baviera l'Inter giocherà la finale di Champions League col PSG, l'ex portiere della Juve ha aggiunto: "Complimenti all'Inter, a prescindere, per quello che ha fatto in campionato e in Champions. E per la finale ho fiducia perché Inzaghi ha dimostrato di saper preparare le sfide secche".

