Dov’è finito Marcus Thuram? Se lo domanda oggi il Corriere dello Sport, sottolineando il crollo di rendimento del francese in questo 2025. Dopo un avvio di stagione stellare, l'ex BMG ha faticato tantissimo, anche a causa dell'infortunio alla caviglia.

Nell’anno solare in corso la punta interista ha messo a referto 3 gol in 8 partite di Champions e in campionato non è andata certo meglio. Anzi, le reti sono state appena 2 in 15 presenze. "Adesso in casa Inter ci si aspetta che l’attaccante transalpino riesca a resettare in fretta, ritrovando il killer instinct in vista della finale di Champions a Monaco", si legge.

Non solo la caviglia. Thuram ad aprile ha accusato anche un problema muscolare agli adduttori, saltando Bologna, Roma e Milan in Coppa Italia. Ha fatto di tutto per partire titolare a Barcellona, dove ha sfoderato quel gran colpo di tacco in avvio, ma poi è tornato a faticare. La speranza è che torni ad essere il "vero" Thuram proprio nel momento clou della stagione.