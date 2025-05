"Sono andato lì con l'obiettivo di giocare per la famosa Inter e ci sono riuscito. Non quanto avrei voluto, ma ho assaporato il tempo trascorso in campo con la maglia nerazzurra, un'esperienza che non mi verrà mai tolta". Trent Sainsbury ricorda così, a Tuttomercaweb.com, la sua parentesi nel club milanese, in cui approdò in prestito dal Jiangsu Suning nel gennaio 2017.

Dopo otto anni da quell'esperienza, l'australiano racconta di essere ancora legato fortemente alla Beneamata: "Ho tifato per l'Inter dal giorno in cui sono arrivato fino a oggi. L'Inter è di nuovo una vera forza nel calcio mondiale e può vincere la Champions League, ne sono certo".