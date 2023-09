Successo importante per il Sassuolo nella terza giornata di campionato. Dopo la rete di Pinamonti ed il momentaneo pareggio di Ngonge, i neroverdi ritrovano il trascinatore Berardi: l'attaccante mancino, in rete al 63' e al 73' (dal dischetto), cala la doppietta e abbatte l'Hellas Verona. Al Mapei Stadium finisce 3-1 per gli emiliani.