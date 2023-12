Torna alla vittoria l'Atalanta che volta pagina dopo il ko rimediato in casa del Bologna, e batte il Lecce per 1-0. "Non era facile giocare contro i salentini" ammette Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo il match. "Sarà sicuramente un Capodanno migliore rispetto al Natale, ci è rimasto un po' indigesto (ride, ndr).

Mi auguro di avere sempre questo spirito, che questa squadra possa cementare sempre di più questa voglia di battersi. La cosa più importante per noi avere sempre lo spirito che abbiamo dimostrato in questa gara, vedo una squadra che cresce sia in campo che nello spogliatoio, ma questo è un campionato equilibrato, con la classifica molto corta, vuol dire che il valore delle squadre sotto la nostra classifica si è alzato".