Solo un pareggio per l’Atalanta in casa contro la Salernitana. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico orobico Gian Piero Gasperini non ha nascosto l’amarezza per alcuni episodi avversi avuti nel corso della stagione: “È stato un disastro quest’anno, avete le immagini e lo potete vedere - ha detto riferendosi al gol convalidato alla Lazio contro lo Spezia -. Poi viene l’episodio di La Spezia, viene fuori un polverone ma io sono mesi che non ne parlo. Sono contento l’abbia fatto la società, ma quello che è successo è di una gravità assoluta. Gli episodi sono tutti lì, se avete voglia li potete vedere. Noi non abbiamo la forza mediatica di altre squadre. Non voglio parlare di malafede perché sarebbe da medioevo, ma quello che abbiamo subito noi è molto pesante. Io forse sono da medioevo, ma è stato esagerato quello che abbiamo subito. Non avremmo mai potuto lottare per lo Scudetto, ma siamo stati pesantemente penalizzati. Adesso vogliamo finire bene, vedendo come sono cresciute le altre squadre se il campionato ricominciasse oggi faremmo fatica a mantenere questa classifica”.