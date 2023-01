Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato così il buon momento di forma vissuto dagli orobici a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia contro l’Inter: “Questo è un campionato un po’ strano perché è stato spezzato da una lunga sosta, poi quando è ricominciato abbiamo visto che tutto sommato non eravamo messi male in classifica e a mettere un po’ di garra in più per il risultato. Forse adesso siamo un po’ più cattivi e concentrati. Quando saremo a dieci giornate dalla fine vediamo dove saremo, se ci sarà da fare la volata la faremo”.