Reduce da una grande stagione tra le fila dell'Atalanta, Ederson è stato convocato anche dal Brasile. Il centrocampista, ai microfoni di Lance, ha risposto ad alcune domande in vista dell'inizio della Copa America, ma non solo: "La miglior squadra affrontata? L'Inter. Come avversari più difficili da marcare dico invece Dybala, Chiesa e Lautaro, soprattutto il Toro.

Giocare in Europa o in Brasile? In questo momento dico in Europa. Un campionato dove mi piacerebbe giocare in futuro? Mi incuriosisce molto la Premier League", ha concluso.