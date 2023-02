Seconda sconfitta in pochi giorni per l’Atalanta, che dopo il ko in Coppa Italia contro l’Inter perde anche in casa del Sassuolo. A incidere sul match il rosso rimediato da Maehle dopo appena 30’ per un intervento durissimo su Berardi. Il gol decisivo arriva invece nella ripresa e lo realizza Laurentié con un destro a giro che si insacca alle spalle di Musso. Con l’uomo in meno gli orobici faticano a reagire, con il Sassuolo che ha invece vita facile nel gestire il vantaggio. in pieno recupero viene espulso anche Muriel, che lascia il campo dopo aver subito un rosso per le eccessive proteste. Finisce dunque 1-0 in favore dei neroverdi.