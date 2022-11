Non basta la grinta e la voglia del Monza, all'Olimpico è la Lazio ad avere la meglio. Massimo risultato con il minimo sforzo per la squadra di Sarri a cui basta il solo gol di Romero per prendersi tre punti e secondo posto in classifica. I biancocelesti rischiano qualcosa ma i brianzoli non ne approfittano e inciampano contro l'organizzazione dei biancocelesti, ora a 30 punti a -8 dal Napoli capolista.