Denis Zakaria è un nuovo giocatore del Monaco. L'indiscrezione giornalistica è diventata in serata una notizia ufficiale, all'atto della pubblicazione del comunicato da parte della Juventus, nel quale sono stati resi noti i termini dell'accordo tra i due club: "Juventus Football Club S.p.A.

comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Monaco Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 20,0 milioni, pagabile in quattro esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2023/2024 pari a € 4,6 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)".