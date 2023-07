Nuova avventura professionale per Riccardo Saponara. Dopo l'addio alla Fiorentina, il fantasista si unisce all'Hellas Verona: il club "rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno".