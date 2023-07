Era nell'aria da giorni, ora è ufficiale: la Lazio ha acquistato a titolo definitivo dal New York City Valentin Castellanos, attaccante argentino 24enne che ha giocato nell'ultima stagione sportiva al Girona. E' la prima mossa in entrata in questa estate del club biancoceleste, che ha perso Sergej Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita, all'Al Hilal.