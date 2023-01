"Una mossa legata alla probabile partenza di Zaniolo, che comunque al momento non è ancora in fase avanzata viste le condizioni poste dal Tottenham e l'attesa per le offerte da parte di altri club - si legge -. In ogni caso si tratterebbe di un'operazione difficile per l'ingaggio: al momento lo stipendio di Ziyech ai Blues è di 6,5 milioni a stagione". Giova ricordare che, in caso di cessione di Zaniolo, il 15% del ricavato sarebbe incassato dall'Inter.