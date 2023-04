Accordo definito tra la Roma e Houssem Aouar. Second oquanto riferito da TMW, dopo le visite mediche svolte lo scorso lunedì, il club giallorosso e il centrocampista francese hanno trovato l'intesa. "Il centrocampista classe '98 in scadenza di contratto con l'Olympique Lione ha definito l'accordo con la società capitolina sia per ciò che riguarda lo stipendio che per le commissioni. Ora si aspetta solo la fine della stagione per ufficializzare l'accordo", si legge.