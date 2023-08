Elye Wahi era finito sulla lista di diversi club italiani ques'estate e in particolare Inter e Atalanta sembravano interessate al talentuoso attaccante classe 2003, anche per far fronte alle rivoluzioni attuate da queste due formazioni nel reparto offensivo. Il Montpellier, formazione che ne detiene il cartellino, però ha sempre sparato alto e nelle ultime ore è trapelato come il Lens sia vicino all'acquisto del francese per circa 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il nazionale francese Under21 sarebbe ormai a un passo dalla firma con la formazione del nord della Francia, che ha convinto il calciatore con la possibilità di poter giocare in Champions League ed è pronto a soddisfare anche le richieste economiche del Montpellier, che non aveva mai lasciato presagire un'apertura alla sua cessione in Italia e per una cifra al di sotto dei 30 milioni di euro.

Luca Pesenti