"Se sono ottimista sulla firma con il Barça? È una grande domanda. Non mi piace essere in questa situazione. Quello che è certo al momento è che la mia era al Bayern è finita. Non vedo alcuna possibilità di continuare la mia carriera in questo club". L'annuncio è di Robert Lewandowski, che dopo 8 anni annuncia l'addio ai bavaresi direttamente dal ritiro della Polonia: "Vediamo cosa possiamo fare nelle prossime due settimane, non voglio continuare a parlarne e vorrei concentrarmi sulla Polonia - ha aggiunto Lewa in conferenza stampa -. Dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione, ma io non vedo alcuna possibilità di continuare al Bayern".