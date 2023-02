Non c'è futuro alla Juventus per Leandro Paredes. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero avrebbe già preso la decisione di non riscattare l'argentino dal PSG in vista della prossima stagione. Alla Juve servirebbero oltre 20 milioni per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista: l'affare non si concluderà e Paredes farà ritorno a Parigi. Esperienza dunque fallimentare per l'ex Roma in quel di Torino.