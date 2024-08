Il Torino fa sul serio per Robin Gosens. Come riportato da Sky Sport, il club granata ha messo gli occhi sull'esterno tedesco ex Inter e Atalanta, ora in forza all'Union Berlino. Il club granata ha presentato una nuova offerta per il calciatore classe '94 e adesso aspetta una risposta dalla società tedesca, che non vorrebbe privarsi del calciatore per meno di 10 milioni di euro.

La società di Urbano Cairo vorrebbe invece provare a chiudere l'affare sulla base di un prestito con opzione di riscatto, magari non un obbligo.