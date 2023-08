Non solo Robin Gosens, l'Union Berlino potrebbe pescare un altro calciatore dalla Serie A. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club tedesco sta lavorando per accaparrarsi il cartellino di Leonardo Bonucci, difensore in rotta con la Juventus. Al momento tra le parti sono in corso dei contatti che vengono definiti positivi, anche il calciatore ha aperto al trasferimento in Bundesliga.