La Fiorentina si guarda intorno. In caso di eventuale partenza di Nikola Milenkovic, centrale difensivo per cui sono in corsa Inter e non solo, ecco che, stando a La Nazione, i toscani andrebbero subito a caccia di un sostituto adeguato. Oltre alle candidature già note di Le Normand dalla Real Sociedad e Kumbulla della Roma, ecco che in lista comparirebbe anche la soluzione Francesco Acerbi. Preso atto della rottura con la Lazio, il classe '88 potrebbe infatti ripartire dai viola. A patto che ci sia l'incastro giusto.