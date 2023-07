Idea Kessie per la Juventus. Il centrocampista ivoriano, spesso accostato all'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport può diventare un'operazione in mediana per i bianconeri dopo l'addio a Milinkovic-Savic e il possibile saluto di Pogba. "Le idee sono tante: da Koopmeiners (Atalanta) a De Paul (Atletico) fino al giovane Diarra dello Strasburgo. Ma il profilo che intriga maggiormente Allegri – ma anche i dirigenti - è Franck Kessie. Max, in caso di addio di Pogba, vota per il “presidente”, già protagonista in Serie A con Atalanta e Milan prima del trasloco a Barcellona della scorsa estate.

Il 26enne centrocampista ivoriano abbina solidità, inserimento e senso del gol. E soprattutto è tutt’altro che intoccabile in Catalogna. I blaugrana, che hanno ingaggiato Kessie a zero, sperano di vendere l’ex Milan in Arabia. I programmi della Juventus, invece, sarebbero diversi: puntare sul prestito di Kessie", si legge sulla rosea.