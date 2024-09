Grande dimostrazione di forza della Nazionale Under 19, che ha in Mattia Mosconi il solo rappresentante dell'Inter. Gli Azzurrini, dopo il 2-2 all'esordio contro l'Inghilterra, superano la Germania 2-1 al Podravina Stadium di Ludbreg, nella seconda giornata del torneo internazionale amichevole in corso in Croazia, dal 4 al 10 settembre.

L'Italia trova la rete del vantaggio al 2' grazie a Leonardo Mendicino, centrocampista del Cesena (in prestito dall'Atalanta), prima di rimanere in inferiorità numerica al 17' a causa dell'espulsione del romanista Renato Bellucci Marin. Nella ripresa, i tedeschi pareggiano al 48' con il centrocampista del Wolfsburg, Bence Dárdai, ma i ragazzi di Alberto Bollini reagiscono prontamente e, al 72', si riportano ancora una volta avanti grazie al gol di Diego Sia, attaccante del Milan.