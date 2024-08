La lunga marcia di avvicinamento al Mondiale Under 20 ,in programma nel 2025 in Cile, inizia dal doppio impegno di Élite League contro Cechia e Germania. Giovedì 5 settembre (ore 17) a Znojmo e martedì 10 (ore 16) allo stadio 'Centro d'Italia - Manlio Scopigno' di Rieti contro la Germania gli Azzurrini inaugurano la stagione, con l'Italia - quest'anno affidata a Bernardo Corradi - che per la quarta volta di fila proverà a vincere la competizione riservata a otto nazionali Under 20. L'ingresso allo stadio 'Centro d'Italia - Manlio Scopigno', dove Italia-Germania si giocherà nell'ambito degli accordi di collaborazione con la Regione Lazio, sarà libero e gratuito.



L'Italia si radunerà lunedì 2 settembre presso il Mancini Park Hotel di Roma; la partenza per la Cechia è prevista per il giorno successivo. Venerdì 6 settembre, dopo la prima delle due partite, il rientro in Italia e il trasferimento a Rieti.



L'elenco dei convocati, in cui compare il nome dell'interista De Pieri:



Portieri: Federico Magro (Lazio), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Aaron Ciammaglichella (Torino), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Verona), Riyad Idrissi (Modena), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Pietro Candelari (Spezia), Matteo Cichella (Frosinone), Luca Di Maggio (Perugia), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Jacopo Sardo (Saarbrucken);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Giulio Misitano (Roma), Francesco Presta (Fiorentina), Dominic Vavassori (Atalanta), Kevin Zeroli (Milan)