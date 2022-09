Come reso noto ieri, Valentin Carboni, stella dell'Inter Primavera di Cristian Chivu che vanta già qualche convocazione in prima squadra, è stato inserito nella lista dei 60 migliori talenti nati nel 2005 redatta dal The Guardian. Un riconoscimento che ha fatto felice anche il fratello maggiore, Franco, laterale mancino di proprietà dei nerazzurri che in estate si è trasferito in prestito al Cagliari: "Impressionante animale", ha scritto su Instagram il classe 2003.