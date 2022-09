Avvio brillante di stagione per i giovani rampanti nerazzurri. L'Under 17 dell'Inter questa mattina ha ottenuto il dodicesimo punto nell'affermazione contro il Monza. I ragazzi di Polenghi si sono imposti con un secco e cinico 2-0 sui brianzoli: in gol Pinotti e Vanzulli (uno per tempo).