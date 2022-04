La Nazionale italiana Under 20 chiude al meglio il Torneo 8 Nazioni annichilendo i padroni di casa della Norvegia con un reboante 5-0, maturato tutto nella ripresa. Al 46' è Edoardo Vergani ad aprire le marcature, seguito un paio di giri di lancette più tardi da Sekulov; Oristanio, fantasista dell'Inter in prestito al Volendam, cala il tris al 70', prima dell'uno-due firmato ancora da Vergani (75’) e Leone, che nel recupero fissa definitivamente il risultato.

"Sono davvero felice per questa splendida vittoria e faccio i miei complimenti sia allo staff che a tutti quei ragazzi che hanno compiuto insieme a noi questo percorso - il commento a fine gara un raggiante di Alberto Bollini –. Se infatti i giocatori rispondono così all’ultima partita della manifestazione, con questo entusiasmo, significa che non è soltanto il progetto tecnico ad aver funzionato, ma che si è creata anche una sinergia umana significativa. Questi ragazzi si sono fatti valere in tutta Europa, perdendo solo una partita in maniera rocambolesca. Inoltre, il fatto che ci sia stato un buon movimento tra le varie Nazionali, con alcuni ragazzi che sono partiti con noi e che hanno disputato gare con la maglia dell’Under 21, significa che la filiera azzurra funziona".