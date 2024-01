Un gol di Aaron Ciammaglichella ha lanciato il Torino Primavera in semifinale di Coppa Italia, a discapito dell'Inter, uscita di scena a sorpresa dopo un avvio di 2024 scoppiettante con il 6-2 tennistico rifilato alla Lazio. L'1-0, dunque, ha il sapore dell'impresa per i granata, come sottolineato dal tecnico Giuseppe Scurto a margine della sfida giocata ieri al 'Valentino Mazzola': "Per tutti noi è una grande gioia raggiungere la semifinale di una competizione così importante, soprattutto considerando l’avversario di livello che abbiamo dovuto superare.

Ora ci aspetta la Lazio in semifinale: è una squadra forte che in campionato sta facendo molto bene, ma noi lavoreremo per provare a superarla".