Saranno sette le squadre, tra categoria maschile e femminile, del vivaio interista impegnate nel week-end corrente. Ecco il programma completo, in cui spicca la partita della Primavera di Andrea Zanchetta, impegnata in casa contro la Lazio per tentare lo scatto al primo posto della classifica:

UNDER 20 Domenica 6 aprile, ore 11:00 - Campionato, 32ª giornata: INTER vs Lazio - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 18 Domenica 6 aprile, ore 15:00 - Campionato, 28ª giornata: INTER vs Cesena - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 Lunedì 7 aprile, ore 16:00 - Campionato, 24ª giornata: INTER vs Atalanta - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 5 aprile, ore 17:00 - Campionato, Fase Interregionale 8ª giornata: INTER vs Rhodense - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 16 Sabato 5 aprile, ore 15:00 - Campionato, 24ª giornata: INTER vs Atalanta - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 Sabato 5 aprile, ore 13:00 - Campionato, 24ª giornata: INTER vs Atalanta - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 5 aprile, ore 16:00 - Campionato, Fase Interregionale 9ª giornata: Milan vs INTER - Centro Sportivo Vismara, Milano.