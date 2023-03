Saranno cinque le squadre del Settore giovanile interista impegnate nel week-end nei rispettivi campionati. Atalanta-Inter monopolizza il calendario, visto che si giocherà, tra sabato e domenica, in ben tre categorie: Primavera, Under 16 e Under 15. Ecco il programma completo:

UNDER 19

Sabato 11 marzo, ore 13:00 - Campionato, 23ª giornata Atalanta vs INTER - Centro Sportivo "Bortolotti", Zingonia (BG).

UNDER 18

Domenica 12 marzo, ore 13:00 - Campionato, 19ª giornata INTER vs Hellas Verona - KONAMI Youth Development Centre, Milano.