Il Sassuolo ospiterà anche quest’anno le Fasi Finali del Campionato Primavera 1 TimVision “Trofeo Giacinto Facchetti”. Allo Stadio Ricci di Sassuolo si svolgeranno il primo turno e le semifinali della competizione, mentre il Mapei Stadium sarà il palcoscenico dell'ultimo atto del torneo Under 19. Di seguito prezzi e modalità di vendita dei biglietti per le gare della Fase Finale:

Primo Turno – Stadio Ricci di Sassuolo

Atalanta-Juventus (gara 1), 24/05/22 ore 18.00.

tribuna € 10,00

Under 14 € 5,00

Cagliari – Sampdoria (gara 2), 25/05/22 ore 17.00.

tribuna € 10,00

Under 12 € 5,00

(*ad esaurimento posti in tribuna, il pubblico sarà accomodato nel settore gradinata al medesimo prezzo di € 10,00 o €5,00 per Under 14)

Semifinale A – Stadio Ricci di Sassuolo

Roma – Vincente gara 1, 27/05/22 ore 18.00

tribuna € 15,00

Under 14 € 5,00

gradinata € 10,00

Under 14 € 5,00

Semifinale B – Stadio Ricci di Sassuolo