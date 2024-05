La Roma Under 19 di Federico Guidi non approfitta del passo falso dell'Inter battuta ieri in un finale al cardiopalma dalla Lazio. La formazione giallorossa, infatti, fallisce l'aggancio ai nerazzurri in vetta alla classifica del campionato Primavera 1 essendo stata costretta al pari dal Lecce: la sfida è terminata 1-1, con le reti firmate da Till Winkelman per i salentini e da Francesco D'Alessio per i capitolini. Con questo risultato, l'Inter resta prima con due punti di vantaggio; ma il pari è comunque sufficiente alla Roma per garantirsi il pass per le semifinali Scudetto.