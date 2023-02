Ci sarà poco tempo per la Primavera di Cristian Chivu per archiviare il pareggio di quest'oggi contro il Bologna, perché tra martedì e mercoledì la Primavera 1 tornerà in campo per le gare della seconda giornata del girone di ritorno. I nerazzurri sono attesi ad Asseminello dal Cagliari: calcio d'inizio alle ore 12 di mercoledì 15 dicembre.