Per la partita di sabato pomeriggio tra Sassuolo e Inter, valida per l'ottava giornata di ritorno del campionato Primavera 1, è stato designato come arbitro Luca Angelucci, fischietto della sezione di Foligno, che sarà assistito da Gilberto Laghezza di Mestre e da Emanuele Bracaccini di Macerata. Il calcio d'inizio dell'incontro è in programma alle ore 13.