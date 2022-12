Il weekend del Settore Giovanile dell'Inter mette in archivio diversi match: spiccano il 3-2 esterno dell'U17 sul campo della Cremonese e la valanga di gol dell'U17 e U15 femminile in trasferta contro Triestina e Airoldi. Di seguito tutti i risultati nel dettaglio:

UNDER 17

Cremonese-Inter 2-3.

Marcatori: Spinacce 38', Gaverini 72', Cocchi 80'.

UNDER 15 E UNDER 16

Domenica l'U15 e l'U16 sono scese in campo in una doppia amichevole tra Inter e Roma.