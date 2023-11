L'Inter Under 17 strappa al 96esimo una vittoria preziosissima a spese dell'Atalanta, nella partita valida per la decima giornata del gruppo B del campionato di categoria. Decisiva, all'ultimo respiro, la zampata di Mattia Mosconi, che al minuto 96 trova il gol del definitivo 2-1 col quale la formazione di Tiziano Polenghi si porta a quota 17 punti in classifica.