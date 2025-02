Il più classico dei no contest è andato in scena questo pomeriggio al Konami Centre, dove l’Inter Under 20 ha strapazzato il Monza con un perentorio 4-1, il secondo consecutivo, che sarebbe stato addirittura clean sheet al netto del rigore trasformato al 90esimo e a risultato ormai pienamente acquisito da Emanuele Zanaboni. Dilaganti i nerazzurri, che inanellano il terzo successo consecutivo in campionato e rilanciano con decisione la propria candidatura per la vetta della classifica, portandosi a pari punti con la Roma e ad un centimetro dalla capolista Fiorentina.

Ecco la ‘rising star’ e i migliori giocatori della partita, partendo dalla solita, doverosa premessa: la citazione va in primis al tecnico Andrea Zanchetta, il cui collettivo sta vivendo un momento di forma clamoroso e sembra a tratti inarrestabile. E poi, ovviamente, nessuno finisce tra le note negative: sicuramente c’è l’assoluzione per Tommaso Della Mora che commette il fallo da rigore al 90esimo.

RISING STAR

LUKA TOPALOVIC – Perché? Perché in una gara dove sostanzialmente brillano tutti, lui che deve iniziare dalla panchina e ha spazio solo nella fase finale della gara, decide di non voler essere inferiore a nessuno. E allora, dopo pochi secondi dal suo ingresso, prende palla e fa detonare un’autentica bomba che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Mazza, ignorando anche Matteo Cocchi che chiede platealmente la combinazione. E nel recupero, si crea anche l’opportunità per il raddoppio. Tutto in poco più di dieci minuti. Emblematico della condizione e della volontà di questa Inter.

UP

GIACOMO DE PIERI – Sembra di ripetere la stessa solfa tutte le partite: ormai è chiaro a tutti che quando è in giornata, il ragazzo è di una qualità decisamente superiore. Anche oggi, un gol trovato con una bella mossa astuta a uccellare tutta la difesa del Monza; e poi, tanta corsa, tante giocate sopraffine, tante occasioni. Inarrestabile.

MATTEO SPINACCÈ – Per la rete segnata che pochi minuti dopo potevano anche essere due, per la sua costante presenza in attacco e capacità di rendersi pericoloso anche se deve affrontare un avversario rognoso come Domanico, anche se a volte magari non fa la scelta giusta. Un piccolo problema fisico lo mette fuorigioco.

MANUEL PINOTTI – Effervescente naturale, il ragazzo lanciato dal primo minuto nel tridente offensivo non trova la via del gol ma sulla corsia di sinistra è sempre un pericolo con le sue folate e i suoi cross taglienti. Giusto l’abbraccio di Zanchetta al momento del cambio.



MATTEO VENTURINI – Riferimento costante a centrocampo, insieme a Thomas Berenbruch e Leonardo Bovo compone una linea mediana formidabile. Dove lui si fa notare per presenza e lucidità nelle giocate. Nel finale entra anche in almeno tre occasioni da gol di rilievo.



MATTEO COCCHI – E dire che a volte tende un po’ a strafare lì a sinistra, ha tanta voglia di fare e si vede ma a tratti non la incanala sui binari giusti. Poi, però, ti inventa a ridosso del novantesimo quel bolide col quale per poco non stacca la porta per farla finire sul caseggiato fuori dal campo…

