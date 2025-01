Arrivano altre novità sul progetto della seconda squadra dell'Inter, probabilmente al via dalla prossima stagione. Ancora non è definitivo, ma molto probabilmente l'Inter Under 23 dell'anno prossimo giocherà a Monza, all'U-Power Stadium. Questo quanto risulta ai colleghi di Sky Sport.

Una data cruciale sarà il 30 gennaio, quando è stata convocata per le ore 11 la riunione del Consiglio Federale: tra gli argomenti all’ordine del giorno ci sarà infatti anche la "partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C 2025/2026". Un tema che che il club nerazzurro osserva con particolare attenzione.

