Oltre alle dichiarazioni rilasciate ieri in zona mista, il centrocampista dell'Inter Under 19 Giovanni Fabbian ha commentato la vittoria ottenuta contro la Spal anche ai microfoni di Inter TV: "Vittoria importantissima, nel finale di campionato tutte le partite contano. Siamo stati bravi a non farci prendere dalla fretta: avremmo potuto chiuderla già nel primo tempo, bravo il loro portiere. Ma poi nella ripresa ci abbiamo messo la giusta mentalità e abbiamo fatto bene. Siamo un grandissimo gruppo, il mister è bravo a tenerci uniti e a farci andare tutti nella stessa direzione. Il derby col Milan? Si tratta di una partita sempre particolare; noi la affronteremo come sempre, dando il massimo e sperano di raggiungere l'obiettivo".