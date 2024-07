"Faremo dei cambi, sì, perché l’idea è quella di mettere benzina nelle gambe a tutti: questo ci permetterà nella preparazione, nello studio e nella strategia di avvicinamento alla semifinale di arrivare con tutti gli elementi al 100% della condizione. I cambi li faccio non perché do meno importanza alla partita, perché noi vogliamo provare a vincerle tutte da qui fino alla fine, ma perché questo può permetterci di essere al meglio possibile”. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV, Bernardo Corradi, ct della Nazionale italiana Under 19, anticipa le sue mosse alla vigilia della gara con l'Ucraina, ininfluente in termini di risultato per gli azzurrini che hanno già conquistato l'accesso al penultimo atto dell'Europeo di categoria.

Con due punti in classifica, l’Ucraina è seconda e ha ancora intatte le chance di passare il turno. "È un avversario con buone individualità, che ha ancora possibilità di passare il turno - spiega Corradi -. È una squadra che darà tutto, li conosciamo, li abbiamo studiati: come dico sempre ai ragazzi, studiare va bene, ma se riusciremo a mettere in campo le nostre qualità e le nostre caratteristiche potremo fare un’altra grande partita, arrivando alla semifinale carichi, motivati e concentrati”.