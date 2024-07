Bernardo Corradi, tecnico dell'Under 19 italiana, non può che essere soddisfatto per il debutto vincente all'Europeo di categoria dei suoi ragazzi, capaci di ribaltare la Norvegia dopo il momentaneo svantaggio: “Questo è l’Europeo, le difficoltà che si incontrano le conoscevamo e per questo è una vittoria ancora più importante - le parole dell'ex attaccante a Figc.it -. Abbiamo giocato su un campo che non premiava le nostre caratteristiche (dimensioni ridotte, ndr) con la Norvegia che con la sua fisicità riusciva a pressare e coprire bene. Siamo andati sotto nel punteggio, ma ho continuato a dire ai ragazzi di continuare a giocare: è stata una delle migliori reazioni che ho visto da questa squadra. Abbiamo cominciato con una vittoria e non c’era modo migliore: ora abbiamo altre due partite per conquistare il passaggio del turno. Contro l’Irlanda del Nord sarà un’altra partita non facile: dovremo giocare meno palle lunghe e più palla a terra per esaltare le nostre caratteristiche".