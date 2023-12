Non c'è solo il derby tra la Primavera dell'Inter e quella del Milan tra gli impegni annotati sull'agenda del settore giovanile nerazzurro. Da oggi a lunedì sono in programma diversi appuntamenti, riportati di seguito nel dettaglio:

UNDER 19

Domenica 17 dicembre, ore 11:00 - Campionato, 14ª giornata: INTER vs Milan - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 18

Domenica 17 dicembre, ore 14:00 - Campionato, 13ª giornata: INTER vs Sampdoria - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17

Lunedì 18 dicembre, ore 15:00 - Campionato, 13ª giornata: Como vs INTER - Centro Sportivo “Toto Caimi”, Cantù (CO).

UNDER 16

Sabato 16 dicembre, ore 14:30 - Campionato, 12ª giornata: INTER vs Udinese - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15

Sabato 16 dicembre, ore 12:30 - Campionato, 12ª giornata: INTER vs Udinese - KONAMI Youth Development Centre, Milano.