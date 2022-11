L'avventura dell'Inter Primavera di Cristian Chivu nella Coppa Italia di categoria comincerà mercoledì 11 gennaio 2023, quando al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti' arriveranno i pari età dell'Hellas Verona per gli ottavi di finale della competizione. Il fischio d'inizio è stato fissato dalla Lega Serie A alle ore 14.