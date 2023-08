Va al Milan di Stefano Pioli il primo trofeo Silvio Berlusconi. La formazione rossonera si è imposta sul Monza per 7-6 dopo i calci di rigore nel tutto esaurito dell'U-Power Stadium. I 90 minuti si sono chiusi sul punteggio di 1-1: la partita non inizia bene per i brianzoli che dopo 20 minuti perdono per un infortunio Davide Bettella, rimpiazzato dall'ex interista Danilo D'Ambrosio che al 29esimo atterra Cristian Pulisic in area brianzola. Rigore che Michele Di Gregorio neutralizza ma nulla può sul tap-in dello stesso Pulisic. Tre minuti dopo, però, arriva il pareggio biancorosso con Andrea Colpani bravo a eludere la marcatura di Theo Hernandez e trafiggere Mike Maignan. Secondo tempo caratterizzato da una baruffa che ha visto protagonisti Roberto Gagliardini e Rafael Leao, col portoghese che prova a farsi giustizia dopo un fallo dell'altro ex giocatore nerazzurro beccato pesantemente dai tifosi milanisti, e dall'ingresso in campo dei fratelli Valentin e Franco Carboni nelle file dei padroni di casa. Particolarmente lunga la lotteria dagli undici metri, dove è fatale l'errore di Samuele Birindelli che stampa il pallone sulla traversa.

Gaglia keeping the Milan derby spirit alive even at Monza pic.twitter.com/5wcJ9mYeQb — Uncle $harma ️ (@RSharmzz) August 8, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!