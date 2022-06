In attesa della prima storica partecipazione alla Serie A, il Monza corre veloce. Dopo aver ufficializzato, questo pomeriggio, l'acquisto di Alessio Cragno, il club brianzolo continua i lavori di allestimento della nuova rosa da consegnare a Giovanni Stroppa. Come già più volte detto e ridetto, nei piani di 'costruzione' di Galliani rientra anche il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, giocatore per il quale i brianzoli accelerano. L'ex Sassuolo ha infatti incontrato in centro a Milano, Adriano Galliani come mostrano le immagini raccolte dai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di FcInterNews.it, che hanno pizzicato il classe '95 che ha preferito non rispondere ad alcuna domanda. Bocca cucita quella del centrocampista infatti dopo il summit (anche perché raggiunto dalla compagna e dal figlioletto). Incontro che, come appurato dalla redazione di FcInterNews.it, sembrerebbe non essere andato oltre la fase interlocutoria, le parti difatti si aggiorneranno nei prossimi giorni.