Non è sfuggito alle telecamere della Lega Serie A il gesto di Hakan Calhanoglu al termine di Como-Inter. Il regista turco ha abbracciato Lautaro Martinez, andato in trasferta sul lago pur da infortunato e in panchina ieri coi compagni di squadra, e gli ha annodato la fascia al braccio in segno di riconoscimento per lo status dell'argentino, da tutti riconosciuto per la sua grande leadership, tecnica e non solo.

I due vengono da un'estate "travagliata", prima dell'avvio della stagione, con un botta e risposta post-Mondiale per club a cui hanno messo fine già prima di cominciare gli allenamenti per l'annata successiva. Quest'anno, in tante occasioni (si era visto anche con la Roma) non hanno perso la chance di sottolineare una ritrovata armonia. Ieri l'ultima conferma in ordine di tempo.