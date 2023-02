Bella giornata e clima disteso al centro sportivo dell'Inter in Appiano Gentile, dov'è in corso l'allenamento pre-Champions League che chiarirà ulteriormente gli eventuali dubbi di Simone Inzaghi in ottica undici titolare da proporre contro il Porrto. A seguire le immagini raccolte dall'inviato Simone Togna (CLICCA QUI SE SEGUI DA APP).