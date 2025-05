In un'intervista con El Reinado de Vidal, Arturo Vidal, ex centrocampista di Barcellona e Inter, si è espresso sulla partita di mercoledì che ha visto coinvolte le due squadre, impegnate nella semifinale di Champions League: "La verità è che vedo questa partita in modo diverso, perché ho affetto per entrambe le squadre. La partita è stata bella, l'importante è aver visto un bello spettacolo, un 3-3 in una semifinale di Champions League".

Anche Vidal, ovviamente, si è detto ammaliato da Lamine Yamal: "Ha giocato 100 partite a 17 anni, è pazzesco, quello che sta facendo è spettacolare. Spero che continui a crescere, che continui a migliorare, ma la personalità che ha... Ogni partita che gioca, ogni partita che fa la fa bene. È difficile mantenere quel ritmo, stelle come Leo Messi possono farlo, quindi gli auguro la migliore fortuna e spero che continui a superarlo perché ha una magia incredibile".

