Sabato, contro il Gent, Zinho Vanheusden potrebbe toccare quota cento presenze con la maglia dello Standard Liegi. Un traguardo importante per il difensore classe 1999 di proprietà dell'Inter, come spiegato dal padre Johan a La Dernière Heure: "Questa centesima partita conta enormemente per lui, non tutti possono vantare di aver indossato cento volte la maglia de Les Rouches, e Zinho considera questa prospettiva un onore".

Centrato questo record, poi verrà il momento di pensare al futuro, ancora incerto visto che il club belga non ha i mezzi per esercitare l'opzione di acquisto di sette milioni di euro per prelevarlo dall'Inter: "Non abbiamo molto da dire al riguardo, decideranno gli italiani", le parole di Vanheusden senior.