Ospite al Globe Soccer Awards Europe Edition, il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti, intervistato dai giornalisti presenti, ha parlato del 'gruppo Inter' presente tra gli azzurri convocati per gli Europei, tessendone le lodi: "Penso che il blocco Inter sia fondamentale per l’Italia. E meno male che c’è ancora crede nel talento italiano, perché ce n’è tanto e bisognerebbe dargli più spazio, strutturando nella testa di questi ragazzi una crescita fatta bene per diventare calciatori e campioni. Avere sei della stessa squadra in una Nazionale per noi è tanta roba, perché non è più come una volta che la Nazionale era formata da tre club come Juve, Inter, Milan o Roma. Ora ci sono giocatori di tutte le squadre, del Genoa, del Bologna… Per ciò avere qualcuno che giocando si guarda con gli altri e si dice 'siamo noi e possiamo fidarci perché lo abbiamo fatto vedere con la vittoria del campionato' è un vantaggio" riporta la Gazzetta dello Sport.

Il blocco Inter del 2024 può prendere spunto dal blocco Juve ’82?

"Il blocco Inter può prendere spunto? Il blocco Inter ha una mentalità e un modo di stare in campo suoi. Sono calciatori forti come lo erano quelli di quella Juve, chiaro che poi devono essere loro bravi a indicare la completezza del sentirsi squadra attraverso questa amicizia che hanno nel loro club e si vede. E che peraltro diventa fondamentale per noi".